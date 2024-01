Savona, Ferrovie amplia il capannone per le locomotive in Parco Doria

Valgono circa 12 milioni di lavori di ampliamento del capannone per locomotive di Parco Doria, con lavori complementari che riguardano anche il rilevato ferroviario a lato della ferrovia in via Servettaz, verso via Saredo. Il bando di gara è stato aggiudicato alla Rti Salc Spa che, su un bando di gara di 12.192.854 euro se lo è aggiudicato con un ribasso di poco più del 5% per 11.544.867 di euro.

"Al via la progettazione dell'ampliamento del capannone di deposito delle locomotive OML di Savona – ha spiegato la Salc alcuni giorni fa - Contestualmente, sono iniziate alcune attività preliminari come la rimozione del ballast e delle rotaie ferroviarie esistenti, la demolizione di alcuni manufatti in calcestruzzo e lo strip-out del capannone esistente che nei prossimi mesi verrà completamente demolito".