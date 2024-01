Savona: passeggiata a mare di via Nizza, un incontro pubblico per rispondere ai dubbi dei cittadini

Palazzo Sisto si confronterà con i savonesi, lunedì 29 gennaio nella Sala Rossa di Palazzo Sisto, sui tanti dubbi che sono stati sollevati sulla passeggiata a mare di via Nizza. La passeggiata sarà a raso sul, mare, sopraelevata di circa 40 centimetri su una palificazione infissa sul terreno, con una profondità che, assicurano i progettisti, garantirà la stabilita della struttura.

Ma i dubbi dei savonesi restano. E' ancora nitido il ricordo delle ultime mareggiate che hanno divelto strutture in cemento in alcuni bagni di via Nizza e quel vecchio tratto di passerella sul mare alle Fornaci che era stato poi spazzato via e quindi tolto.

Questa mattina, in giunta, dovrebbe passare la variante del progetto rivisto a causa del rialzo dei costi e che, dopo una prima ipotesi di stralcio della parte più a Ponente, conferma tutti i quattro tratti previsti inizialmente per la passeggiata che sono, a partire da Zinola: dagli ex Bagni La Playa, e tra il campetto da calcio Maracanà e i giardini Isola della Gioventù dalle scuole XXV Aprile, la terza parte dal Rio San Cristoforo al Mercatò e l'ultima dal Rio Quattro stagioni sino al rio Molinero.