Prevenzione incendi, il Comune di Savona installa otto nuovi idranti in città

Sono otto i nuovi idranti stradali che l'amministrazione comunale di Savona ha deciso di installare in città per il rifornimento degli automezzi dei Vigili del Fuoco in caso di incendi.

I punti dove saranno sistemati gli otto gli idranti sono stati identificati dopo una valutazione ed una serie di incontri con i vigili del fuoco e sono in Via Ciantagalletto incrocio Corso Ricci; Via Magliotto dal parcheggio d'ingresso del Campus Universitario; Corso Tardy & Benech incrocio Via Trilussa dal Palazzetto dello Sport.

Le altre colonnine antincendio saranno in Via Brilla dal campo sportivo “Levratto”; Via Caravaggio dall'area di accesso all'area servizio Autostrade; Via Genova dalla fermata di TPL di fronte al civico 6; Via Verdi dai giardini all'ingresso del Plesso Scolastico; in Via Quiliano presso area parcheggio adiacente cimitero.

I lavori saranno fatti da Ireti intervenendo sui punti di allaccio disponibili.