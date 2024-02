Ranzi, al via il restyling della piazzetta di Sant’Antonio e dell’area antistante la Chiesa di Santa Concezione

Dopo l’affidamento dei lavori, nella frazione di Ranzi (Pietra Ligure) prenderà il via nei prossimi giorni l’importante intervento di riqualificazione della piazzetta di Sant’Antonio e dell’area antistante la Chiesa di Santa Concezione, compreso il percorso pedonale in acciottolato che porta agli antichi lavatoi e i lavatoi stessi.

I lavori, relativi al primo lotto di un più vasto progetto di riqualificazione di piazze e aree pubbliche di Ranzi per un impegno complessivo di risorse comunali pari a 380 mila euro, comportano un costo complessivo di 120 mila euro.

Nello specifico, per la piazzetta dell’antica borgata di Sant’Antonio - comprendente l’area immediatamente antistante il sagrato della chiesa e la zona ad est dell’edificio religioso attualmente adibita a parcheggio - si provvederà alla rimozione dell’attuale pavimentazione in asfalto e alla realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo architettonico in sasso lavato a vista, nelle varianti di ciottoli in Botticino per la parte pedonale e sassi di fiume per il parcheggio, mentre per il vicolo pedonale di collegamento con la borgata Sant’Antonio si prevede il rifacimento in acciottolato analogo all’esistente, con il recupero di parte dei sassi. Completeranno la sistemazione della piazzetta, la realizzazione dei sotto servizi, la piantumazione di un albero ad alto fusto, il posizionamento di nuovo arredo urbano oltre all’installazione di adeguata illuminazione, aerea e a pavimento, della facciata della chiesa.

Per ciò che concerne, invece, la zona prospiciente la chiesa di Santa Concezione, i lavori interesseranno la realizzazione ex novo di una pavimentazione tradizionale in acciottolato con al centro un “risseau” in ciottoli grigi e bianchi tipico dei sagrati liguri, ispirato alla decorazione floreale della “Stella di Ranzi”, la tradizionale “infiorata” che tutti gli anni, in occasione del Corpus Domini, viene allestita proprio in questo spazio. Per quanto riguarda la sistemazione degli antichi lavatoi, si provvederà al recupero dal punto di vista architettonico, con l'eliminazione delle tubazioni non funzionali, il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura, l'inserimento di uno sporto in ardesia sul prospetto e la realizzazione dell'impianto di illuminazione adeguata.

“Con questo primo lotto di interventi, diamo il via ad un importante progetto di riqualificazione e sistemazione di alcune piazze ed aree pubbliche in località Ranzi che, in un secondo tempo, interesserà anche piazza San Bernardo. Un impegno notevole di risorse e capacità per una priorità della nostra amministrazione che realizza uno dei punti programmatici con cui ci siamo presentati agli elettori nel 2019 – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola e l’Assessore delegato per la frazione Ranzi Daniele Rembado – Gli interventi, entrambi pertinenti ad aree di notevole interesse storico, mirano, oltre alla sistemazione funzionale dei siti, a preservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico rurale caratteristico delle borgate di Ranzi, attraverso il recupero di elementi tipici dell’architettura rurale, richiamando suggestioni legate alla cultura materiale e immateriale specificatamente ranzina – continuano - La valorizzazione del nostro splendido entroterra è stata ed è un’azione prioritaria del nostro mandato amministrativo, iniziata dallo sviluppo sostenibile della rete sentieristica, capace di potenziare l’attrattività turistica di Pietra Ligure e di Ranzi favorendone la destagionalizzazione e lo sviluppo turistico, e proseguita, oggi, con il via a questa serie importante di lavori pubblici che oltre a restituire alla comunità spazi belli, curati, fruibili e funzionali, contribuiscono al recupero e alla valorizzazione della tradizione storica e culturale del nostro territorio”, concludono De Vincenzi, Amandola e Rembado.