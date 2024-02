Vigili del fuoco, in pensione Vincenzo Barlocco: al distaccamento di Albenga una serata di festa con colleghi e amici

Per Vincenzo Barlocco, vigile coordinatore in forza al distaccamento dei Vigili del fuoco di Albenga, quello di lunedì 29 gennaio è stato un turno speciale. Dopo 27 anni di servizio tra Torino, Villanova d'Albenga e Albenga, è arrivato il meritato riposo: il 31 gennaio compirà 60 anni, età che per il personale di servizio significa pensione, un traguardo che sarà effettivo dal 1° febbraio.