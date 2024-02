Borghetto S. Spirito in lutto per la scomparsa di Severino Panizza

Lutto a Borghetto Santo Spirito per la scomparsa, all'età di 90 anni, di Severino Panizza: una figura nota per il suo impegno del passato come artigiano edile.

Lo ha ricordato così il sindaco Giancarlo Canepa: "L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia Panizza per la perdita del caro Severino - ha dichiarato il primo cittadino - Gran lavoratore dal forte temperamento, uno degli ultimi rappresentanti di una leva di borghettini storici. A livello personale conservo moltissimi ricordi di quando ero un bambino e mi capitava spesso di incontrarlo in via Diaz in una Borghetto di quasi cinquant’anni fa di cui ho molta nostalgia".