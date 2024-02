Cairo, una folla commossa per l'ultimo saluto a don Roberto Ravera

Oggi, nella solenne cornice del Santuario della Madonna delle Grazie, si è tenuto l'ultimo saluto a don Roberto Ravera, un uomo il cui impegno e dedizione hanno lasciato un segno indelebile a Cairo Montenotte e oltre. Classe 1940, non è stato solo un sacerdote, ma anche un pilastro della comunità locale e un instancabile promotore di iniziative a favore del bene comune.

Per decenni, il Santuario della Madonna delle Grazie è stato il luogo dove don Roberto ha dimostrato la sua profonda fede e il suo amore per il prossimo. E' stato un punto di riferimento per tutti, organizzando incontri dedicati a giovani, anziani e ammalati. Ha guidato con passione gruppi di preghiera mariani, del Rinnovamento nello Spirito e Cursillos di Cristianità, dimostrando una profonda dedizione alla spiritualità e all'inclusività.

Il suo ruolo di rettore del Santuario cairese, dal 1991 fino a qualche anno fa, è stato caratterizzato da un impegno costante. A causa dell'avanzare dell'età e di alcuni problemi di salute, aveva spostato il proprio domicilio in una Rsa, ricevendo fino a poche settimane fa, prima del ricovero all'ospedale di Albenga, amorevole assistenza dalle suore presso la casa di riposo per sacerdoti anziani del Clero di Savona.

Ma l'impegno di don Roberto non si è limitato al Santuario. Come attivo socio di Radio Canalicum San Lorenzo in Blu, ha contribuito con il suo impegno affinché gli eventi religiosi fossero trasmessi in diretta, consentendo così a chiunque di partecipare spiritualmente anche da lontano. La sua collaborazione con il circolo Don Pierino e l'impegno nell'organizzazione di eventi civili hanno dimostrato la sua profonda dedizione alla comunità e alla sua missione spirituale.

Don Roberto è stato anche un promotore di pellegrinaggi a luoghi santi come Lourdes e Medjugorje, guidando i fedeli in viaggi spirituali che hanno arricchito le loro vite e rafforzato la loro fede. Per un certo periodo, era stato cappellano dell'ospedale "San Giuseppe" di Cairo e della scuola di polizia penitenziaria.

L'orazione funebre, tenuta in un Santuario gremito di gente, tra cui parecchi parroci che hanno prestato servizio negli anni a Cairo, è stata guidata dal vescovo Luigi. E' stato tumulato nel cimitero di Carcare nella cappella dei Sacerdoti.