Cengio, ancora acqua sporca dai rubinetti: "Per quanto la pagheremo come pulita senza esserlo?"

L'acqua uscita dai rubinetti di via Roma

Torna il problema dell'acqua sporca e maleodorante dai rubinetti delle abitazioni di Cengio.

Dopo le segnalazioni delle scorse settimane, nella mattinata odierna alcuni residenti, come quelli che si sono rivolti alla nostra redazione con una segnalazione da via Roma, aprendo l'erogatore hanno invece ritrovato la brutta sorpresa: non sgorgava l'atteso liquido cristallino ma acqua dal colore marroncino.

"Pochi minuti prima scorreva acqua pulita, poi all'improvviso marrone - ci dicono i diretti interessati - Vorremmo sapere per quanto dovremo pagare come pulita un'acqua non sicuramente potabile".

Segnalazioni di questo genere erano cominciate nel mese di novembre, quando Ireti (la responsabile del servizio di erogazione idrica, ndr) aveva effettuato dei lavori di manutenzione alle condotte, come spiegato nelle ultime settimane dal sindaco Dotta, il quale aveva specificato come si trattasse di residui dovuti alle lavorazioni che si sarebbero risolti a breve.

Di diverso avviso era invece stata la minoranza, partita all'attacco dell'Amministrazione sulla gestione del servizio.