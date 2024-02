Savona, primo incontro sulla raccolta porta a porta con gli amministratori di condominio

La raccolta porta a porta in città partirà dal prossimo 15 aprile, con le utenze non domestiche: negozi, ristoranti e altre attività. Il 19 febbraio si è tenuto l'incontro dell'assessore Barbara Pasquali, la vicesindaca Di Padova e Sea-S con gli amministratori di condominio, coloro che dovranno comunicare con i condomini, compresi quelli del settore commerciale, ed accertarsi che la differenziata venga svolta correttamente.

Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri, anche con le associazioni di categoria. Gli incontri di illustrazione della raccolta porta a porta dei rifiuti con gli esercenti, invece, saranno a partire dal 28 febbraio sia nella Sala Rossa del comune di Savona che nella sede di Sea-s .Le utenze non domestiche interessate dal nuovo cambio di servizio avranno servizi e frequenze di raccolta organizzati in funzione dell'attività che svolgono (commercio, ristorazione, uffici di relazione col pubblico).

Per i gestori di ristoranti, pizzerie, servizi catering, mense l'incontro è programmato il 28 febbraio nella sede Sea-S di via Caravaggio e il 5 marzo in Comune; il settore food (bar, caffetterie, cibi da asporto, friggitorie) il 28 febbraio in Sala Rossa a Palazzo Sisto e il 4-5 marzo in via Caravaggio; il settore esercenti alimentari (negozi di ortofrutta, panetterie, gelaterie, gastronomie) nella sede Sea-S il 28 febbraio; tutte le altre attività e negozi il 4-5 marzo in via Caravaggio.

La raccolta porta a porta per le utenze domestiche dovrebbe scattare invece a novembre 2024., con la divisione della città in zone.