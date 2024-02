"Savonanews in 60 secondi", le principali notizie in un minuto: le potete ascoltare sul sito e su Spreaker

Dopo il grande successo del podcast del nostro gruppo editoriale Morenews "Un anno di notizie da non dimenticare", che sta proseguendo con numeri particolarmente importanti, quasi 450mila download e "Storie dell'Arte, la Granda è bellezza" di TargatoCn e La Voce di Alba, sbarca su Spreaker anche la redazione di Savonanews.

Da quest'oggi, tutti i giorni, potete ascoltare sulla piattaforma e sul nostro sito, sia in versione desktop che mobile, sotto le notizie in evidenza, "Savonanews in 60 secondi", il podcast con le principali notizie scelte dal giornalista della redazione Luciano Parodi che vi racconterà in due edizioni, mattutina e serale, in un minuto, le news del savonese.

Ma non solo. Dallo scorso dicembre Savonanews è presente anche sul nuovo social di Meta Threads, dove oltre alla pubblicazione degli articoli (come già avveniva da tempo nelle stories di Instagram), tramite i messaggi vocali (che convidiamo anche sulle stories Instagram e Facebook), vi raccontiamo, due volte al giorno, le notizie della provincia di Savona in 30 secondi.

D'ora in poi quindi le notizie le potete non solo leggere ma anche ascoltare.

QUI per ascoltare la prima puntata di "Savonanews in 60 secondi".