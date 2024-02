Savona, per l'inaugurazione di piazza Diaz chiusura parziale di via dei Mille

In occasione dell'inaugurazione è prevista la chiusura della circolazione veicolare in data 24 febbraio 2024 nella fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 19,45 circa. In particolare verrà interrotta la circolazione veicolare in Piazza Diaz settore a monte dell'asse di collegamento con Via Famagosta.

Il traffico proveniente da Via Montegrappa e Via Famagosta sarà deviato verso levante in direzione di Via Berlingeri; il tratto di via Dei Mille in diramazione da Piazza Diaz non sarà percorribile per i veicoli provenienti da piazza Diaz. Il flusso veicolare in immissione su Piazza Diaz verrà deviato lungo la direttrice di marcia di Via Famagosta.