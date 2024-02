Furti a Varazze, De Felice e Callandrone: "Le spaccate avvengono anche in periferia. Una città ben governata deve offrire sicurezza e tranquillità"

“Come tutti i cittadini siamo molto preoccupati per i furti e i danneggiamenti che si sono recentemente registrati a Varazze”.

A dirlo i consiglieri del gruppo Daniele De Felice e Claudia Callandrone, ex membri della maggioranza Pierfederici, dopo i fatti degli ultimi giorni con due stabilimenti balneari, un negozio di giocattoli e di abbigliamento e una pizzeria che sono stati colpiti dai ladri.

“Le spaccate non avvengono solo in centro città, ma anche in periferia. Gli abitanti delle frazioni sono spesso le vittime preferite dai ladri, a causa del loro isolamento e dalla lontananza dal centro città, visti i presidi poco efficienti su tali territori. E’ passata solo una settimana dalla notizia che alcuni nostri concittadini avevano subito furti nelle loro abitazioni e nuovamente ci troviamo a registrare nuovi esecrabili episodi. Come non domandarsi preoccupati: ma le telecamere di controllo sul territorio funzionano davvero? - dicono De Felice e Callandrone - Purtroppo questi episodi sembrano quasi seguire un andamento ciclico, ci dispiace dover constatare che a distanza di anni nonostante denunce, segnalazioni sui gruppi di whatsapp creati dagli stessi abitanti per autotutelarsi, incontri con le forze dell’ordine organizzati dall’amministrazione, non si trovi una soluzione per contrastare questo dilagante fenomeno delinquenziale".

"Nel programma elettorale di Essere Varazze 2021 sono state sventolate le solite, ripetitive azioni che sarebbero state attuate sul territorio per scongiurare tale fenomeno (ma dalla cronaca attuale parrebbero inefficaci): 'Per conseguire l’obiettivo di una maggiore sicurezza si prevedono anche i seguenti interventi: - completamento del progetto di videosorveglianza, che riguarderà non solo il centro cittadino ma anche le frazioni, per un totale di 157 videocamere; (funzionanti?) - spostamento della Polizia locale nell’ex sede del Giudice di Pace, con realizzazione di sala controllo videocamere' - puntualizzano i consiglieri del gruppo misto - E ancor prima, nel programma elettorale di Essere Varazze 2019: 'Si prevede la realizzazione del progetto di videosorveglianza del valore di 342.000 euro, per il quale l’Amministrazione ha già ottenuto un finanziamento ministeriale di 282.000 euro, con l’implementazione delle videocamere presenti, soprattutto nelle frazioni ancora scoperte'. Si è rivelato inutile installare telecamere se poi non sono state rese tutte operative, cosa ancor più grave visto che alcune sono state installate già nel 2018 -19 (probabilmente con tecnologia ormai vetusta)".

“Finora le recenti , pur gravissime, azioni criminose hanno coinvolto beni materiali ma personalmente sono preoccupata che l’evidente mancanza di sicurezza nella nostra città possa indurre a colpire obiettivi ben più importanti quali l’incolumità delle stesse persone, in particolare forse proprio le donne, attualmente purtroppo sempre più spesso vittime di violenza e aggressioni a vario titolo. Una città ben governata, specie se di dimensioni contenute quale la nostra Varazze, deve offrire a tutti, in ogni ora del giorno e della notte, sicurezza e tranquillità, grazie alla sinergia tra forze dell’ordine e l’oculata programmazione e l’effettiva realizzazione degli strumenti per l’attuazione" osserva la consigliera Claudia Callandrone".

"Subire un furto o una rapina lascia una cicatrice spesso difficile da cancellare e il senso di paura e di abbandono possono degenerare in tentativi illegittimi di giustizia privata" chiosa De Felice.

"Per quanto ci riguarda siamo disponibili ad un confronto con l’amministrazione e le Forze dell’Ordine nella speranza di trovare quanto prima una soluzione efficace ad un problema ormai troppo esacerbato” concludono De Felice e Callandrone.