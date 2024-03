Isola di Bergeggi, frana una parte di costa rocciosa: in un video il cedimento sotto la mareggiata

Anche l'Isola di Bergeggi sarebbe stata colpita dal maltempo di queste ore.

In un video ripreso dalla costa, è ben visibile un accumulo di rocce e vario materiale distaccato dal costone lato nord-ovest dell'isola. Il tutto farebbe infatti presagire una frana causata dalla forza della mareggiata in atto in queste ore.

Non sono ancora molte in queste ore le informazioni a disposizione, col miglioramento delle condizioni meteomarine sarà possibile avere maggiori informazioni, come ha confermato ai nostri microfoni il sindaco bergeggino Maria Nicoletta Rebagliati: "Ho parlato con il direttore dell'Area Marina Protetta che mi ha detto che avviserà la Capitaneria di Porto i quali vedranno i provvedimenti da prendere. Sembra che sia crollato un importante pezzo di roccia".