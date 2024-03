Lupo catturato a Genova transita nella zona di Sassello. Orsi: "Vedremo nei prossimi giorni se si stabilizza in queste aree o va altrove"

Negli ultimi mesi non stanno mancando le polemiche e le preoccupazioni degli abitanti e degli allevatori-agricoltori soprattutto della zona della Valle dell'Erro per la presenza sempre più massiccia dei lupi.

" Così non va! Un lupo con collare da alcuni giorni circola tra le case di Sassello. È stato catturato e collarato, e ciò avviene quando un lupo crea problemi, perché le norme vietano la cattura di animali protetti salvo che siano problematici. Nessun lupo è stato catturato a Sassello e neppure nei comuni vicini; questo vuol dire che l’animale che dava problemi altrove è stato liberato ed è ora qui. A dare problemi a noi - a dirlo Franco Orsi, membro del consiglio direttivo di Coldiretti e presidente della sezione di Sassello-Urbe - Nessuno può trasferire il rischio di possibili guai da un posto all’altro. Non può funzionare così. Faremo ricerche e accesso ad atti per capire dove la Regione ha catturato questo lupo e perché e soprattutto per quale dannata ragione l’animale è stato liberato vicino a noi e noi (non altri) dobbiamo conviverci. Che almeno ciascuno si tenga i lupi suoi ".

"Il lupo è stato catturato a Genova in contesto urbanizzato; la cattura non è stata fatta né per un progetto scientifico né perché il lupo fosse ferito ed in difficoltà; il lupo è stato catturato perché confidente e abituale frequentatore di contesti urbanizzati in pieno giorno; è stato liberato (dopo aver apposto il radiocollare) sulle alture genovesi e i tracciati dicono che ha girato negli ultimi giorni tra Sassello, Stella, Ellera e Albisola. Vedremo di sapere nei prossimi giorni se si stabilizza in questo areale o va altrove" continua Orsi.