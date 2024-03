Albenga, straniero senza documenti identificato dalla Polizia Locale. Vannucci: "Peculiare controllo delle persone che ogni giorno arrivano nella nostra città"

Oggi, intorno alle ore 18.00, una pattuglia della Polizia Locale di Albenga ha fermato un uomo di origine straniera privo di documenti. A darne notizia è l'assessore alla sicurezza Mauro Vannucci che evidenzia come dell'uomo, al momento del fermo, non si conoscessero "né il nome, né la provenienza, né, tantomeno, le ragioni per cui si trovava sul nostro territorio".

"I nostri agenti hanno invitato il soggetto a recarsi presso il Comando dove è stato identificato con i rilievi delle impronte digitali e fotografici - ha aggiunto l'assessore - attribuendogli il cosiddetto Codice Univoco".

"Questo intervento é la prova provata che la nostra Polizia Locale, oltre ad altre svariate attività, sta svolgendo a pieno ritmo un peculiare controllo delle persone che ogni giorno arrivano nella nostra città - ha aggiunto Vannucci - Vorrei ringraziare tutte le forze dell'ordine che, in perfetta sinergia, operano sul nostro territorio al fine di garantire una sicurezza reale a tutti i cittadini".

"Certo, con gli arrivi sul nostro territorio di soggetti di cui non si sa praticamente nulla, può diventare una lotta impari, ma noi non la consideriamo una battaglia persa perché la guardia è costantemente sempre più alta" ha concluso l'assessore ingauno.