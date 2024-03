Ceriale, rubano piante di azalea lungo la massicciata ferroviaria: denunciata una coppia

Un uomo e una donna, residenti nel torinese, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso dalla polizia locale di Ceriale, poiché accusati di aver asportato in due occasioni separate, tra Albenga e Ceriale, un totale di 12 piante di azalea che erano state posizionate dal comune di Ceriale lungo la massicciata ferroviaria.

Le indagini sono state avviate grazie alle segnalazioni di persone che hanno notato movimenti sospetti da parte della coppia in questione, oltre all'utilizzo del sistema di videosorveglianza.

In breve tempo, gli autori del furto sono stati identificati, con uno di loro già in viaggio verso il Piemonte al momento della scoperta. Una volta convocati presso il Comando, l'uomo e la donna hanno ammesso le proprie responsabilità e consegnato la refurtiva.

Le piante recuperate sono state restituite al comune di Ceriale, che ha provveduto al ripristino dei luoghi colpiti dal furto.