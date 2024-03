Festa del vino a Clavesana: due giorni di eventi e degustazioni

L'arrivo della primavera segna il tempo per festeggiare le nuove annate dei vini di Produttori in Clavesana con una tre giorni ricca di eventi e degustazioni. Al centro della manifestazione le novità della cantina: le nuove annate dell’Alta Langa DOCG, del Langhe Nebbiolo e la nuova vendemmia del Dogliani DOCG.

Si comincia venerdì 22 marzo con un’Apricena nei locali della cantina dove gli stuzzichini preparati dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Mondovì accompagneranno molte proposte di nuove annate di vini della Cantina per una serata all’insegna della spensieratezza. A fine serata pasta party per tutti in partecipanti per chiudere in bellezza (inizio ore 19.30, posti limitati, gradita prenotazione 0173790451 o info@inclavesana.it).

Sabato 23 marzo nella cornice della Ex Scuola Elementare delle Surie sarà proposta la prima edizione della CENA DELL’AMICIZIA: un momento di condivisione per chi vuole provare un menù inedito tra cucina piemontese e ligure. A fare da accompagnamento ci sarà una selezione di vini dei Produttori in Clavesana (inizio cena ore 20, prenotazione obbligatoria al 0173790451 o info@inclavesana.it).

Domenica 24 marzo alle ore 9.30 si inaugurerà la giornata clou con l’alza bandiera da parte degli Alpini, alla presenza delle autorità e della Corale di Clavesana che canterà l’inno nazionale; questa sarà anche l’occasione per inaugurare una mostra fotografica temporanea nei locali della cantina, in collaborazione con il gruppo di fotografi di Mondovì Photo dal titolo RACCONTI DIVINI, storie persone e personaggi dietro un bicchiere di vino.

Dalle ore 10.30 saranno offerti assaggi preparati dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Mondovì che ci proporranno alcune delle loro specialità per accompagnare le degustazioni "non stop" dalle 8 alle 18.

Alle 15.00 il gruppo musicale “I tre Lilu” si esibirà nei locali della cantina con il loro nuovo spettacolo per un momento di allegria e leggerezza.

CHI SONO I PRODUTTORI IN CLAVESANA

Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 200 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.

27 aprile 1959 data di nascita (32 soci fondatori)

150 soci attuali

320 ettari

200 - 500 metri l’altitudine dei vigneti

1 milione di bottiglie prodotte annualmente

6 milioni di euro il fatturato 2023

Principali produzioni: Nebbiolo, Alta Langa, Dogliani, Barolo, Barbera