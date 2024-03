Festa della Donna: regala un'esperienza indimenticabile!

Per la festa della donna sorprendi la donna speciale della tua vita con un buono regalo per un soggiorno da sogno allo Stura River Village – RAFTING di Gaiola (CN)!

Con questo buono regalo, puoi regalare un soggiorno rilassante in uno degli incantevoli chalet con accesso alla sauna, situata vicino alla nostra splendida piscina, insieme a un'entusiasmante discesa in rafting lungo il fiume Stura.

Dettagli del buono regalo:

Soggiorno in uno degli incantevoli chalet con sauna e accesso alla splendida piscina presso lo Stura River Village.

Un'emozionante discesa in rafting lungo il fiume Stura per due persone.

Prezzo speciale del buono: solo 179 euro!

Validità del buono: 1 anno, utilizzabile durante tutta la stagione di apertura, dal 13 aprile al 13 ottobre.

Questo buono regalo è il modo perfetto per regalare relax e avventura, immersi nella natura e circondati da comfort e benessere.



Per ulteriori informazioni e per acquistare il buono regalo, contattaci oggi stesso!



Felice Festa della Donna! 🌸



Stura River Village - RAFTING

Camping Rafting Feeling

Via Regione Stiera, 6 12010 Gaiola CN Italia

Codice Regionale CIR: 004093-VIT-00001

www.sturarivervillage.it

📞 +39 (0) 171–290700

📱 +39 338-1011194

📩 info@sturarivervillage.it