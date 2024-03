Varazze, la Biblioteca Civica presenta una ricca collezione di volumi dedicati alle "Donne"

Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della "Giornata dei Diritti della Donna", la Biblioteca Civica "E. Montale" di Varazze, in piazza S. Bartolomeo n.3, nel Giardino delle Boschine, per celebrare ed approfondire l’importanza di questa ricorrenza, presenterà una ricca collezione di volumi dedicati alle "Donne".

Dai movimenti femministi alle biografie ispiranti, passando per saggi che esplorano il ruolo delle donne nella società, ciò che unisce questi libri è la loro capacità di educare, ispirare e stimolare la riflessione.

Storie di donne straordinarie: da Giovanna d'Arco a Samantha Cristoforetti, da Virginia Woolf a Michela Murgia. I visitatori troveranno una selezione di libri che raccontano le vite e le conquiste di queste donne straordinarie: