CIRA, Roberto Speranza si dimette dal CdA e attacca: "Poca correttezza dal presidente Bologna"

Roberto Speranza, vice sindaco di Cairo Montenotte, si dimette dal CdA del CIRA: "Avevo accettato l'incarico con il preciso compito non solo di riequilibrare la società dal punto di vista finanziario, ma anche per farla diventare quel luogo dove tutti i comuni potessero risolvere i problemi idrici e di depurazione. Solo motivazioni tecniche e mai politiche".

"Giovedì doveva essere una presentazione degli ottimi risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia, nonché il confermato equilibrio economico-finanziario. Invece, il presidente Franco Bologna ha pensato di trasformarlo in qualcos'altro. Mi preme precisare che la scelta di invitare anche non giornalisti non è stata condivisa". Un chiaro riferimento alla presenza del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"Una scelta che oltretutto ritengo inopportuna e quantomeno scorretta per i componenti del CdA e nei miei confronti, che rappresento il comune maggiore azionista. Quanto esposto sopra mi porta a fare la scelta di rimettere il mio incarico da consigliere di CIRA. Credo sia giusto rimettere all'assemblea le valutazioni del caso", conclude Speranza.

"È stato un incontro tecnico volto a rendere pubblici e spiegare ai cittadini gli interventi messi in campo in questi anni", replica il presidente Franco Bologna. "Per quanto riguarda la presenza del consigliere Vaccarezza, non c'è nulla di strano. Si trovava in valle e aveva bisogno di parlarmi. Gli ho comunicato che ero impegnato con la conferenza, quindi lui è passato a Dego. Tutto qui".