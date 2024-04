CIRA, il presidente Franco Bologna si è dimesso

La notizia è arrivata nel pomeriggio odierno durante l'assemblea del CIRA: Franco Bologna si è dimesso dalla presidenza. Questo evento segue una serie di polemiche e tensioni emerse all'interno dell'azienda, culminando con le dimissioni anche del vice presidente Roberto Speranza, il quale aveva pubblicamente criticato Bologna per la sua presunta "mancanza di correttezza".

La discordia tra i due dirigenti era maturata in seguito a una conferenza stampa organizzata per presentare i risultati ottenuti dal CIRA in termini di efficienza ed efficacia, nonché per annunciare il confermato equilibrio economico-finanziario dell'ente. Tuttavia l'incontro aveva lasciato una scia polemica con Speranza che aveva accusato Bologna di aver trasformato l'incontro, originariamente riservato alla stampa, in un'occasione politica.

L'oggetto del contendere? La presenza "non condivisa dal Cda" del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, da sempre vicino a Bologna. La partecipazione del politico savonese aveva indispettito alcuni amministratori valligiani, tra cui appunto l'attuale vice sindaco di Cairo Speranza. Il comune cairese nella partecipazione pubblico-privata detiene la maggioranza delle quote.

Con le dimissioni dell'intero CdA, tra otto giorni verrà convocata un'assemblea ad hoc per affrontare il tema ed eleggere il nuovo Consiglio d'Amministrazione.