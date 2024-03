Microcar ribaltata a Pietra Ligure dopo l'impatto con uno scooter: una donna ricoverata in codice giallo (FOTO)

Soccorsi mobilitati poco dopo l'ora di pranzo, intorno alle 13.40, per una microcar ribaltatasi a seguito dell'impatto con uno scooter a Pietra Ligure quando i due mezzi si trovavano in via Francesco Crispi, all'altezza del ristorante pizzeria "Il Salvatore".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato in asse il mezzo a quattro ruote, al bordo del quale viaggiava una donna sulla sessantina, insieme ai sanitari di Pietra Soccorso e all'automedica che hanno prestato le prime cure del caso alla donna, praticamente illesa, prima di disporne il trasporto in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per i controlli di rito.

Anche la Polizia locale è intervenuta per regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso prima di eventuali contestazioni.