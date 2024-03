Cane ucciso nei boschi della Valle Arroscia, OSA: "Prima di gridare 'al lupo' attendere gli esami sulla povera bestiola"

Esprime "la partecipazione dei propri volontari al grande dolore del proprietario della cagnetta Neve, aggredita e uccisa nei boschi di Aquila d’Arroscia" ma, al tempo stesso, "chiede, prima di fare processi sommari, di attendere gli accertamenti dei Carabinieri Forestali o della Polizia Regionale per verificare se il colpevole sia davvero un lupo, o ad esempio un grosso cane di qualche cascina vicina".

E' quanto afferma l'OSA (Osservatorio Savonese Animalista) circa l'episodio raccontato sulle nostre pagine con la testimonianza e la preoccupazione del proprietario del cane sottolineando, nella sua nota, come quest'ultimo abbia "dichiarato di essere arrivato dopo e di non aver visto l’aggressore" e stigmatizzando quindi "gli interventi antilupo, ancora a cane caldo, di chi vuole cavalcare per motivi elettorali questa tragedia animale".