Loano, due macchine rimangono incastrate nel passaggio a livello, disagi al traffico ferroviario

Particolare intoppo, questo pomeriggio, al traffico stradale e ferroviario a Loano. Due macchine sono rimaste incastrate in uno dei passaggi a livello che si trovano nella cittadina, il primo per chi arriva da Pietra in direzione Ponente.

Le due auto sono rimaste "chiuse" tra le sbarre, in prossimità dei binari, tra la curiosità e la preoccupazione dei passanti. E' stata poi chiamata la polizia municipale di Loano.

Non è la prima volta che un mezzo rimate bloccato in un passaggio a livello a Loano. Lo scorso anno era successo ad un furgone e due anni fa un mezzo della Croce Rossa, con disagi per il traffico ferroviario e per i pendolari che viaggiavano sulla linea Savona-Ventimiglia.