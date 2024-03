Finale, partiti i lavori per la nuova asfaltatura di lungomare Migliorini: per tre giovedì trasloca parte del mercato

Nonostante il maltempo sia tornato a prendersi la scena di questo fine marzo, a ridosso dei ponti per le festività pasquali, sono cominciati come da cronoprogramma i lavori di riqualificazione dell'asfaltatura sul lungomare Migliorini, a Finale Ligure.

Operai al lavoro da inizio settimana nel tratto compreso tra i bagni Garibaldi e piazzale Mamberto, ossia laddove finora non era stato ancora steso il nuovo asfalto colorato che invece sarà messo in posa nelle prossime settimane.

I lavori saranno infatti sospesi per il fine settimana di Pasqua, e riprenderanno successivamente per essere conclusi intorno alla metà di aprile: "Al momento gli operai hanno agito su una striscia laterale più ammalorata - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - che sarà coperta senza dare così intralcio ai nostri graditi ospiti nelle feste. Dopodiché, in accordo con l'associazione dei Bagni Marini, riprenderemo nelle settimane immediatamente successive".

Nel frattempo da domani, 28 marzo, e per altri due giovedì il mercato settimanale sarà costretto a traslocare temporaneamente: "I banchi del tratto dove sono attivi i lavori avranno una nuova collocazione tra via De Raymondi, via Unità d'Italia e via Mameli, solamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni" spiega l'assessore al Commercio, Marilena Rosa.