Norino e Maria, 68 anni d'amore: l'ultima notte da sposi grazie alla sensibilità del personale sanitario del Santa Corona

Lui, 93enne, in gravi condizioni di salute al Santa Corona: una situazione complicata che agita comprensibilmente la moglie, sempre al suo fianco, e che le provoca un malore che la costringe al ricovero. Un allontanamento obbligato tra i due, nello stesso ospedale ma in luoghi diversi, con entrambi a chiedere notizie sulla salute del coniuge, un pensiero fisso per l'una e per l'altro.

E mentre Maria lotta per rimettersi in piedi, per Norino la situazione si complica: il tempo da vivere, purtroppo, non resta molto ed è qui che entra in scena il personale dell'ospedale di Pietra Ligure che, con una speciale sensibilità, accompagna Norino nella stanza della moglie per quella che il destino decreterà come la loro ultima notte passata insieme. Norino se ne va, ma lo fa con vicino la sua amata Maria.