Il Barusso di Alassio: un'oasi culinaria lungo la passeggiata a mare

Alassio è rinomata per le sue spiagge dorate e una incantevole passeggiata a mare. Proprio lungo questa passeggiata si trova il Barusso, un locale rinnovato recentemente

grazie a Stefania Piccardo, un'imprenditrice dinamica e moderna, che ha saputo rendere il locale ancor più accogliente per soddisfare le esigenze dei clienti.

In poche settimane il locale è diventato un punto di riferimento sicuro per turisti e residenti grazie ai suoi aperitivi con stuzzichini gustosi ed una ricercata proposta culinaria.

Il personale gentile e competente, guidato dall’esperta Franca Sacco sa consigliare al meglio i clienti nella scelta fra una ricca selezione di cocktail e vini e fra i piatti del giorno preparati dalla cuoca Fabiola Mantovani, che segue con attenzione le ricette della tradizione ligure utilizzando ingredienti sempre freschi e di prima qualità.

Un menù che cambia seguendo il ritmo delle stagioni e che durante Il festival della Cucina con i fiori prevede anche piatti con petali e corolle.

In questi giorni in carta troverete:

Carpaccio rucola e grana

Gnocchi ai carciofi

Trofie salmone e zucchine

Seppie alle verdure Insieme alla classica Insalatona Barusso

Un locale quindi adatto per tutte le ore della giornata, dalla colazione alla pausa di mezzogiorno e con la nuova proposta di aperitivi ideale per trascorrere momenti piacevoli in compagnia al tramonto.

Il Caffè Barusso si trova ad Alassio in via Roma, 13 con apertura invernale: dalle 7 alle 20 e nella stagione turistica promette un ricco calendario di serate a tema e aperitivi del territorio.