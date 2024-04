Loano, mezzo della differenziata si cappotta lungo l'Aurelia: nessun ferito, traffico in tilt (FOTO)

Ha avuto maggiori ripercussioni sul traffico della zona piuttosto che, fortunatamente, sulla persona a bordo del mezzo coinvolto, l'incidente verificatosi poco prima delle ore 11 di stamani (24 aprile, ndr) lungo la via Aurelia a Loano, all'altezza della rotonda all'intersezione con via Minniti nei pressi del supermercato Conad delle Vignasse.

Un veicolo della raccolta differenziata contente del materiale di sfalcio si è improvvisamente cappottato proprio in prossimità della rotonda per cause e con una dinamica non ancora ben chiarita. Nel sinistro sarebbe rimasto coinvolto un altro mezzo, i cui passeggeri sarebbero comunque rimasti anch'essi illesi.

Tutti i coinvolti sono usciti in autonomia dai mezzi, mentre sul posto si sono recati i militi della Croce Rossa loanese e il personale sanitario dell'automedica Sierra che però, oltre i primi accertamenti, non hanno provveduto al trasporto in pronto soccorso di nessuno dei coinvolti.

I vigili del fuoco hanno invece provveduto al recupero dell'auto incidentata mentre i carabinieri e la polizia locale, oltre a effettuare i rilievi del caso, hanno provveduto a regolare il traffico sull'Aurelia, il quale ha subito importanti ripercussioni in entrambe le direzioni di marcia.