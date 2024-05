elezioni Garlenda '24, Grande Liguria sostiene il candidato Tezel: "Un gruppo di innovatori davvero civico"

"Grande Liguria provincia di Savona, proseguendo la politica di appoggio delle vere liste civiche, cioè senza partiti alle spalle o con esponenti di partito al loro interno, sostiene con convinzione la lista 'Garlenda per tutti' ove è candidato sindaco l'amico Tezel".

Così, in una nota, il direttivo del gruppo che spiega: "L'esigenza di non aver partiti alle spalle in questi giorni diviene sempre più necessaria per stabilire una linea di demarcazione tra la politica politicante e l'impegno sincero dei cittadini, che scendono in campo per riprendersi la gestione dei propri territori. Tra l'altro si tratta di una lista composta in maggioranza da donne che testimonia come davvero sia un gruppo di innovatori e che vogliono per davvero rappresentare i cittadini, con impegno serietà trasparenza e amore per Garlenda".

"Noi da autonomisti siamo sempre e con forza dove i cittadini si impegnano per il cambiamento, che siamo sicuri avverrà anche a Garlenda" concludono.