"Mallare - Il futuro nelle nostre radici", la lista del candidato sindaco Piero Giribone

Piero Giribone presenta la lista "Mallare - Il futuro nelle nostre radici". Il candidato sindaco ha motivato così la decisione di scendere nuovamente in campo: "Alcuni aspetti del paese non mi piacciono per niente, in particolare faccio riferimento all'assistenza sanitaria".

"In passato, Mallare ha sempre avuto almeno un medico condotto, talvolta anche due. Al momento invece, ci troviamo con un dottore che viene solo due ore alla settimana, dopo un periodo in cui siamo stati del tutto privi di questo servizio. Questa situazione, a mio avviso, è inaccettabile", commenta Giribone,

"Un altro problema è l'assenza di un bancomat. Tutti i paesi della Val Bormida sono dotati di tale servizio, tranne Mallare. Questo costituisce una grande difficoltà, specialmente per gli anziani che ora devono spostarsi per accedere a un servizio diventato essenziale nella vita di tutti i giorni".

"In generale ho riscontrato una carenza nei servizi dedicati alle persone. È proprio questa situazione che mi ha spinto a scendere in campo. Sono convinto di poter fare qualcosa", conclude il candidato sindaco.

Ecco i candidati della lista "Mallare - Il futuro nelle nostre radici":

candidato sindaco

Piero Giribone, 72 anni, ragioniere, ex-dipendente Inps, pensionato;

candidati consiglieri

Sergio Baccino, 74 anni, pensionato ex-Enel; Fabio Casalini, 54 anni, geometra, dipendente comune di Quiliano; Marco Cerruti, 32 anni, perito elettrotecnico, dipendente Italiana Coke; Alice Degradi, 46 anni, laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacista; Sabrina Gennarelli, 30 anni, laureata in scienze pedagogiche dell'educazione, educatrice di asilo nido; Sergio Marenco, 74 anni, pensionato ex-Enel; Simone Oliveri, 40 anni, geometra, dipendente Verallia, allenatore pallavolo; Daniela Pelle, 61 anni, ragioniera, dipendente comune di Savona; Alex Pesce, 35 anni, diplomato liceo scientifico, impiegato commerciale presso Sacchi Giuseppe S.P.A. (ex-Demo) e Katia Schinca, 50 anni, diploma liceo scientifico, casalinga.