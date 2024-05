Rigassificatore, Gilardi (Vado, Prima): "Iter azzerato, ora è importante fermarsi"

"Con il ritiro da parte di Snam del rapporto preliminare, che nell'ottobre scorso aveva ricevuto 19 osservazioni di criticità tecnica e ambientale, di fatto l'iter del progetto per il rigassificatore nella rada di Vado si azzera".

Cosi commenta il candidato sindaco di "Vado, Prima" Fabio Gilardi che si riferisce alla decisione presa lo scorso 28 febbraio dall'azienda che ha presentato il progetto di collocazione della nave rigassificatrice Golar Tundra a circa 4 km dalla costa vadese e a 2.9 km di Savona.

Snam infatti avrebbe fatto presente al Comitato Tecnico Regionale, che si riunirà il prossimo 16 maggio, "di non procedere alla conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio del nulla osta di fattibilità, in quanto sono in corso modifiche al progetto che comporteranno la presentazione di un nuovo rapporto preliminare di sicurezza".

Quando verrà presentato il progetto partirà quindi la trafila e ci vorranno circa mesi.

"Ora è importante fermarsi. Il fabbisogno energetico e l'emergenza si sta superando grazie all'impianto funzionante a Piombino. Ripartire con una nuova procedura vuol dire altro tempo (altri sei mesi almeno) senza alcuna reale necessità" ha continuato Gilardi.

"Questa sospensione e allungamento dei tempi dovrà spingere la politica nazionale a rivedere l’assetto energetico del nostro paese in modo serio, attuando quelle politiche finalizzate ad accompagnare una vera transizione ecologica ed energetica" conclude il candidato sindaco di "Vado, Prima".