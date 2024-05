Percorso per migliorare le competenze digitali per 4 istituti tecnici del savonese: attestati per 80 studenti

Se una delle priorità del mercato del lavoro dei prossimi anni sarà quella di aggiornare le competenze dei lavoratori occupati, già oggi l’urgenza è rappresentata dell’esigenza di portare la rivoluzione digitale tra i banchi di scuola.

Infatti la demografia del nostro territorio, che evidenzia la Liguria e la provincia di Savona come una delle aree italiane con la maggiore età media dei residenti, affiancata da una natalità estremamente bassa, ha spinto Unione industriali di Savona ad investire con continuità, negli ultimi anni, in un piano di azione per il rilancio ed il miglioramento dell’istruzione tecnica, che tenda a valorizzare le competenze dei giovani studenti impegnati in questi percorsi formativi.

In tale ambito, particolare rilevanza assume il progetto che, con originale lungimiranza, da 18 anni l’Unione Industriali sostiene ed al quale hanno partecipato un totale di circa 1.000 studenti di ragioneria, grazie al supporto fornito da Team System S.r.l. di Vado Ligure, una delle più importanti Software House della Liguria, fornitore di oltre 900 professionisti ed imprese nella provincia savonese e che quest’anno ha affidato il coordinamento delle lezioni al Ragioniere Matteo Masala, Responsabile Education dell’azienda.

Cosi anche quest’anno circa 80 studenti, coordinati dai loro professori, provenienti dai quattro Istituti tecnici commerciali della provincia (Istituto Tecnico Commerciale Statale “Boselli-Alberti” di Savona, I. S. S. "G. Falcone" di Loano, I. S. S. “Federico Patetta” di Cairo Montenotte e Istituto Secondario Superiore “Mazzini – Da Vinci” di Savona), grazie alla disponibilità ed assistenza fornita da Team System hanno potuto seguire, in corso d’anno, un percorso formativo di 65 ore, aggiuntivo rispetto alle normali lezioni scolastiche, che li ha portati a confrontarsi ed a poter sperimentare, nella pratica, l’applicazione dei più moderni software Team System alle cognizioni didattiche che la scuola normalmente impartisce.

"Oggi consegniamo gli attestati agli studenti delle terze, quarte e quinte classi dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Boselli-Alberti” di Savona, dell’ I. S. S. "G. Falcone" di Loano, dell’ I. S. S. di Cairo Montenotte e dell’ I. S. S. “Mazzini – Da Vinci” di Savona, che hanno partecipato all'iniziativa e superato la prova di idoneità.

Per noi, per gli studenti premiati e per gli insegnanti è un giorno importante.

Per noi, perché con questa iniziativa vogliamo evidenziare che fare impresa vuol dire assumersi una grande responsabilità, su più livelli.

Per gli insegnanti, perché ci auguriamo che abbiano come noi vissuto un’esperienza di reciproco scambio ed arricchimento professionale.

Per i ragazzi, che hanno ricevuto un attestato con il quale potranno arricchire il proprio curriculum a garanzia delle capacità acquisite con il proprio impegno". dice Claudio Giordano Amministratore Delegato di Data Consult S.r.l. - Savona.

“L’attrattività di un territorio per un investitore che debba scegliere la localizzazione di nuovi investimenti e l’innalzamento della nostra crescita economica passa anche attraverso l'incremento della qualità e delle competenze delle persone che, nel medio periodo, si affacceranno al mondo del lavoro" evidenzia Alessandro Berta – Direttore dell'Unione Industriali.

"Fermi questi obiettivi, la strada da percorrere è lunga e và perseguita con continuità, cosa che facciamo da anni con numerose iniziative che nel tempo hanno coinvolto migliaia di studenti con i loro genitori, centinaia di professori e manager di Aziende del territorio che, come Team System, hanno deciso di investire parte delle proprie risorse, di tempo e professionali, in favore della collettività e delle nuove generazioni”.