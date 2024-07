Ordinanza anti pipì e deiezioni dei cani a Celle: scatta nuovamente l'obbligo della bottiglietta

Dopo l'ordinanza che era stata firmata dall'ex sindaco Caterina Mordeglia nel 2022 e ancora prima dal primo cittadino di allora Renato Zunino nel luglio 2018, torna a Celle disposta dal sindaco Marco Beltrame la stretta contro le deiezioni e minzioni canine.

Il sindaco cellese ha infatti disposto, che i proprietari dei cani debbano obbligatoriamente raccogliere in ogni caso immediatamente le deiezioni prodotte su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, piazze, luoghi destinati allo svago) in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta d'acqua, negli contenitori dei rifiuti solidi urbani "a cassonetto" dove presenti o negli altri raccoglitori posizionati sul territorio.

Inoltre dovranno avere sempre con sé l'idonea attrezzatura per raccogliere le deiezioni prodotte oltre alle bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le minzioni e lo sporco lasciato dalle deiezioni.

I cani di qualunque razza o taglia quando invece si trovano in luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico o in un luogo privato ma di uso comune, devono essere sempre tenuti al guinzaglio, a parte nelle aree canine. Ed è inoltre vietato introdurre i cani nelle aiuole dove è presente un cartello ad indicazione del divieto.