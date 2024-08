Savona, lutto per la scomparsa dell'ex dipendente comunale Giorgio Rubino

E’ mancato oggi all’affetto dei suoi cari Giorgio Rubino, 72 anni, savonese, già dipendente comunale presso l'Ufficio Tributi e l’Ufficio Affissioni. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Noto per l’intensa attività in ambito sportivo e sociale, Giorgio ha dedicato gran parte della sua vita alla formazione e alla crescita dei giovani. Come Segretario della Rari Nantes e allenatore dei Pulcini della squadra Don Bosco, ha saputo trasmettere valori di amicizia, impegno e rispetto, diventando un punto di riferimento per generazioni di ragazzi. È stato anche Segretario della squadra di calcio del Vado, contribuendo con passione e dedizione allo sviluppo dello sport nella sua comunità.

Amato da tutti, Giorgio era un uomo di grande gentilezza e sempre pronto ad ascoltare, con un sorriso e una parola d’incoraggiamento per chiunque ne avesse bisogno.

I funerali si svolgeranno venerdì 2 agosto, alle ore 9, nella chiesa San Francesco Da Paola in piazza Bologna a Savona.