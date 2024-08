Delitto per diletto. "Il capolinea", la nona puntata del giallo di Rodolfo Rotondo

Sia la professoressa Belli, che il mercante d'arte Greco, sono stati convocati dalla Tenente Preziosi presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Imperia in viale Matteotti. Naturalmente devono essere sentiti questo pomeriggio in merito alle indagini sulla misteriosa morte del professor Santi.

La donna appare dispiaciuta dalla morte di Santi e alle domande degli inquirenti sui suoi rapporti con la vittima, risponde in maniera molto imbarazzata, ribadendo però che la sua colpa è stata solamente quella di aver approfittato dell'infatuazione dell'uomo per evitare ore di lavoro, e che tra di loro non c'è mai stato niente. Anzi, proprio la sera prima, al bar Garibaldi, lei gli stava dicendo che la cosa doveva assolutamente finire, prima che il marito potesse sospettare qualcosa.

A questo punto anche il marito della Belli viene fatto entrare e gli viene descritta la situazione; ma l'uomo non si scompone, è solo molto deluso dal comportamento della moglie e le dice: "Come sei caduta in basso!". Poi viene chiesto loro se conoscono El Fage, il venditore di rose, o persone che potevano avercela con Santi. Ma nessuno dei due dà una risposta affermativa, così vengono lasciati andare, con le precisazioni perentorie che le loro dichiarazioni saranno verificate e, quello che non suona certo come un semplice consiglio, di rimanere a disposizione.