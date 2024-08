Incidente stradale lungo la via Aurelia a Loano. Un'automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada finendo incastrata in una fioriera situata lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine. Per consentire le operazioni di sicurezza, la viabilità ha subito qualche disagio.