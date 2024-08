Borghetto S. Spirito, il weekend del 17 e 18 agosto si anima di fuochi d'artificio e musica

Doppio appuntamento serale a Borghetto Santo Spirito nel fine settimana che chiuderà il ponte di Ferragosto.

Sabato 17 agosto, alle ore 22:30, secondo appuntamento con lo spettacolo dei fuochi d’artificio a basso impatto ambientale e acustico. Un’entusiasmante esplosione di colori illuminerà il cielo di Borghetto e sarà visibile su tutto il lungomare, ma l’esecuzione avverrà all'altezza di Piazza Marinai d'Italia.

Stessa location dove il giorno successivo, domenica 18, si respirerà un pizzico dell’atmosfera del Festival di Sanremo con “The best of Sanremo” del Progetto Festival, un concerto che ripercorrerà i grandi successi sanremesi, parte della storia della migliore musica italiana, in una coinvolgente esibizione dove quattro musicisti professionisti faranno cantare, ballare ed emozionare il pubblico.

Uno spettacolo che ripropone, oltre alcuni brani vincitori della kermesse canora, anche le canzoni che sono ancora oggi nel cuore del pubblico del Festival di Sanremo. Nel concerto è curata minuziosamente sia la parte musicale, proposta con arrangiamenti moderni che toccano i più svariati generi musicali, sia le coreografie che ricreano le atmosfere dei palchi sanremesi.