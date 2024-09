Balneazione, ancora sfavorevoli quattro campioni suppletivi a Loano ed Albenga

Sono risultati ancora sfavorevoli gli ultimi quattro campioni prelevati in mare e analizzati da Arpal dopo che lo scorso 10 settembre l'agenzia regionale aveva riscontrato criticità nelle acque del Ponente savonese.

Si tratta di quello in zona sottopasso Genova a Loano, coi valori tornati fuori scala dopo il prelievo dello scorso 13 settembre, e di altri tre ad Albenga in corrispondenza della foce del fiume Centa, del chiosco bar "Blue Side" e del rio Antognano.

In questi punti continua a rimanere quindi in vigore il divieto di balneazione come predisposto nei giorni scorsi.