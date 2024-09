Tamponamento in A10 all'altezza di Borghetto S. Spirito: due feriti, code in direzione Albenga

Conseguenze non gravi per le persone coinvolte ma diversi chilometri di coda in direzione Albenga.

Questo il bilancio di un tamponamento che ha visto coinvolti due veicoli nel pomeriggio, intorno alle 15:10, sull'autostrada A10 all'altezza di Borghetto Santo Spirito, lungo la carreggiata che si dirige verso il confine di Stato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, con due ambulanze della Croce Rossa di Loano e di Ceriale, e una squadra di Vigili del fuoco. Inoltre, è stato attivato il personale addetto alla viabilità del concessionario stradale.

Non sarebbero comunque rimaste gravemente ferite le persone a bordo dei mezzi, due delle quali sono state trasportate in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Per quanto concerne la circolazione sul tratto interessato dal sinistro, alle auto è permesso il transito mentre i mezzi pesanti si trovano al momento fermi e incolonnati.