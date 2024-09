Arrestati due spacciatori ad Albenga: operazione dei Carabinieri nel parcheggio di Via Milano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Albenga, nella serata di sabato scorso, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 31enne e 25enne marocchini, irregolari sul territorio italiano e già noti alle Forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia.

L’operazione è maturata nel corso di un servizio volto a prevenire e reprimere i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che costituisce da sempre motivo di grave allarme e pericolo sociale. L’arresto è avvenuto nell’area del parcheggio di via Milano, zona in cui sono stati particolarmente intensificati i controlli, anche a seguito delle recenti segnalazioni dei residenti sull’abituale frequentazione del sito da parte di extracomunitari dediti all’attività di spaccio.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di sabato 21 settembre, quando, durante un quotidiano servizio di pattuglia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile ingauna hanno notato la presenza di due cittadini extracomunitari, già noti ai militari per i loro precedenti di polizia, anche specifici, seduti su un muretto in modo da nascondersi alla vista grazie alle autovetture parcheggiate davanti.

Senza farsi notare, l’equipaggio è riuscito ad avvicinarsi fino ad arrivare a pochi metri dai due che, una volta accortisi della presenza dei carabinieri, hanno cercato di nascondere lo stupefacente e di eludere il controllo. In particolare, il 31enne ha lanciato un involucro delle dimensioni di un “panetto” al di là di una recinzione nel tentativo di disfarsene, mentre il 25enne ha tentato di occultare qualcosa che teneva in mano all’interno delle tasche della propria giacca. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti riuscendo a bloccare i due, recuperando al contempo sia il panetto lanciato dal 31enne, rivelatosi poi essere hashish per un peso complessivo di circa 50 grammi, sia l’involucro che il 25enne aveva nascosto in tasca, rivelatosi contenere circa 11 gr. di hashish e 5 dosi cosiddette “da strada” di cocaina pronte per la vendita.

Entrambi sottoposti ad immediata perquisizione sul posto, sono stati inoltre trovati in possesso di contanti per un totale di circa 200 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché di vario materiale per il confezionamento delle dosi, rivelatosi tra l’altro identico a quello utilizzato per confezionare le dosi di cocaina sequestrate al 25enne. I due sono stati quindi accompagnati in caserma e, d’intesa con la locale Procura della Repubblica, sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Temporaneamente ristretti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Albenga, sono stati quindi accompagnati nella mattinata odierna davanti al GIP del Tribunale di Savona, che ha convalidato il provvedimento di polizia, disponendo per gli stessi il divieto di dimora nella provincia di Savona.

"L’episodio conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al mantenimento della sicurezza e del decoro urbano nei vari comuni della provincia. Invitiamo pertanto i cittadini a continuare a segnalare situazioni sospette chiamando il '112' o recandosi personalmente presso un comando dell’Arma - spiegano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona - Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria".