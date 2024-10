Festival del Disegno a Savona, un successo nonostante il tempo incerto

Si é da poco concluso il Festival Del Disegno-Savona, tenutosi nel cortile delle scuole Guidobono domenica 13 ottobre. Organizzato dall’Atelier L’Angolo delle Arti in occasione del decimo anniversario dall’apertura dello studio a Savona e fortemente sostenuto dal Comitato di Quartiere Oltreletimbro, il Festival, nonostante la pioggia, ha visto coinvolte diverse centinaia di persone tra adulti, bambini e artisti.

La giornata è stata organizzata all’interno dell’iniziativa promossa da Fabriano “Festival del disegno is all around”: tutto il giorno si sono susseguiti laboratori dedicati all’arte e alla creativitá in tutte le sue forme: acquerello, stampa, modellazione di argilla, fumetto e disegno, registrando il tutto esaurito.

La collaborazione e il supporto tra piccole realtà e associazioni del territorio è stata la chiave per costruire un’iniziativa di successo rivolta a tutta la cittadinanza, grandi e piccoli, agli appassionati del disegno ma anche e soprattutto per chi credeva di non saper disegnare... e si sbagliava!

L’Angolo delle Arti ringrazia "il Comitato di quartiere Oltreletimbro, il Comune di Savona, I.C. Savona III, la Cartoleria Arcoufficio, Carta Fabriano, Carla Paura, Pia Taccone e Elena Terzi, I Due BruciaPadelle e tutti gli amici e i volontari che ci hanno sostenuto in questa piccolo (ma per noi importante) evento. Al prossimo anno, speriamo!".