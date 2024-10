Stella, inaugurato il tracciato escursionistico "Anello delle Stelle"

La scorsa domenica 20 oittobre nonostante la pioggia che ha caratterizzato la giornata 50 persone hanno partecipato all'inaugurazione del tracciato escursionistico nel Comune di Stella denominato "Anello delle Stelle".

Il tracciato di 23 km, ideato e fortemente voluto dall Assessore al Turismo e Parchi Marco D'aliesio, si snoda tra le 5 frazioni di Stella con tratti di puro sentiero, tratti di strade bianche e asfaltati che toccano luoghi d'interesse delle diverse frazioni di Stella.

Un percorso segnato in maniera binaria per permettere all'escursionista di pianificare la gita anche a tappe in giornate diverse.

Il tratto percorso dal gruppo è stato quello che dalla Frazione più a Nord del Comune ovvero S Giustina arriva sino a Gameragna la frazione più a sud, dove i volontari della A.P.S. Gameragna hanno rifocillato i partecipanti.

L'escursione è stata curata dalle guide ambientali della Cooperativa Tracce che ha eseguito i lavori sul percorso e posizionato la segnaletica.

Presenti i Volontari della Protezione Civile e della locale Croce Rossa con in testa il Sindaco Castellini e l'Assessore D'Aliesio.



"È stato un lavoro lungo quasi 3 anni ho personalmente effettuato i sopralluoghi sui vari percorsi accompagnato da un responsabile della Coop Tracce per capire se c'era questa possibilista di creare un percorso interessante sia dal punto di vista naturalistico che culturale e dopo circa un anno Il progetto è stato assegnato e completato l'iter burocratico ha trovato la sua realizzazione con l'inaugurazione di Domenica - ha detto D'Aliesio -

Ringrazio personalmente tutti quelli che hanno reso possibile tutto ciò, dagli uffici Comunali ai volontari e alla cooperativa che ha saputo cogliere e realizzare le nostre indicazioni".

"Ho sempre pensato già da Presidente della APS Varazze Outdoor tra il 2014 e il 2019 che il miglior modo di agevolare il turismo sportivo sia, al di là della organizzazione di eventi una tantum, la creazione di percorsi che possano essere mantenuti efficienti nel tempo dove il turista possa organizzarsi e muoversi anche in maniera autonoma per poterne fruire 365 giorni l'anno. A Stella devo dire che i sogni si realizzano grazie anche al nostro Sindaco che è sempre aperto e costruttivo sui progetti che valorizzano il nostro territorio e il nome di Stella - conclude l'assessore - A breve sarà unaugurata anche la nuova colonnina di ricarica ebike posta nella Frazione di San Martino".