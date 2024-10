Maltempo, prolungata l'allerta: diventa arancione anche nel ponente savonese

Il maltempo come previsto non darà tregua in questo fine settimana.

Arpal ha infatti prolungato l'allerta arancione che si estende anche al ponente savonese.

In zona A scatterà dalle 15.00 di oggi, 26 ottobre, alle 14.00 di domani, domenica 27 ottobre, poi sarà gialla fino alle 16.00.

Anche nel centro-levante savonese (zona B) viene prolungata fino alle 14.00 di domani così come in Val Bormida (zona D).

E' confermata la chiusura dell’allerta arancione sul levante (Zona C) alle 12:00 e prosegue con allerta gialla fino alle 23:59 di oggi.

​I versanti padani di levante (Zona E) sono in giallo e ci rimarranno fino alle 8:00 di domani.

Terzo giorno di tempo perturbato sulla Liguria, sempre interessata dagli effetti della discesa di aria fredda dal Nord Atlantico verso la penisola iberica. Sul Mar Ligure continuano a formarsi intense strutture temporalesche semi-stazionarie che, dopo qualche ora di pausa notturna, sono tornate ad avvicinarsi alla costa.

In particolare nella mattinata odierna le piogge più intense sono state sul territorio compreso fra Portofino e lo spezzino, con temporali orari forti e molto forti: Levanto 52.8mm, Zignago 47.2mm, Casale di Pignone 45.8mm, Brugnato 43.6mm. Da segnalare anche i 14.4mm/5 minuti a Padivarma.

A definire i dettagli lo scirocco, vento caldo e umido che soffia da sud-est, fortunatamente mancato protagonista delle scorse ore nel Mar Ligure, rimasto confinato in prossimità della Toscana dove si sono registrate locali criticità soprattutto nel pisano. Nelle prossime ore dovrebbe aumentare di intensità spostando le precipitazioni più abbondanti sul settore centrale della Liguria, fra genovesato e savonese, con possibile convergenza con i venti settentrionali: attenzione a possibili fenomeni anche molto intensi, critici su un suolo saturo e incapace di assorbire nuove piogge.

Durante la notte continuerà ad affluire tanta umidità verso il ponente, dove a tarda notte potrebbe attivarsi una nuova convergenza più costiera; sull’entroterra invece prevarrà l’interazione orografica associata a precipitazioni diffuse e persistenti.