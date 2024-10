Maltempo in Val Bormida: allagati anche i locali dell'ospedale di Cairo

L'ondata di maltempo che ha colpito la Val Bormida si è pesantemente abbattuta anche sull'ospedale di Cairo. A tal proposito, l'Asl 2 ha diramato una nota: "La scorsa notte, l'ospedale di Cairo, situato in Val Bormida, ha subito un allagamento nei locali del piano -1, dove si trovano i reparti di radiologia e laboratorio analisi. Sul posto è intervenuto immediatamente Amatore Morando, Direttore del Distretto Sanitario Finalese e sostituto Direttore del Distretto Sanitario delle Bormide, per coordinare le operazioni di emergenza. Il dott. Morando è rimasto per tutta la notte in costante contatto telefonico con il Direttore Generale Michele Orlando e la Direttrice Socio Sanitaria Monica Cirone".

"Il primo intervento, grazie anche alla collaborazione del tecnico Davide Battaglino, ha riguardato il trasferimento delle apparecchiature più importanti, come ecografi e defibrillatori, ai piani superiori per metterle in sicurezza - fanno sapere ancora dall'azienda sanitaria - L'infermiera Panunzio, dell'autoinfermieristica India, è stata inviata al Punto di Primo Intervento (PPI), che è rimasto operativo per tutta la notte. Ha assistito circa quaranta persone, perlopiù in stato di shock, già soccorse dai Vigili del Fuoco in diverse situazioni di pericolo e quindi portate al PPI. A queste persone sono stati forniti i primi soccorsi e abiti asciutti".

"L'allagamento ha compromesso le valvole dell'acqua potabile, e quindi è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco anche all'interno della struttura. I VVFF hanno inviato tre squadre provenienti dalla Toscana, per un totale di 15 operatori. Grazie al loro intervento, l'erogazione dell'acqua potabile è stata ripristinata già intorno alle 4 del mattino. Le idrovore hanno anche permesso di limitare i danni alle apparecchiature che non potevano essere trasferite ai piani superiori. Durante la notte è stata inoltre effettuata una valutazione dal personale infermieristico dell'Ospedale di Comunità, in collaborazione con personale medico, sull'opportunità di trasferire i pazienti critici. Monitorando la situazione si è ritenuto di non dover procedere in tal senso".