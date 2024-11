Asl 2 rinnova le attrezzature informatiche, un investimento da 1 milione e 400 mila euro

Nell'ambito del continuo impegno verso l'innovazione tecnologica e il miglioramento della qualità del lavoro, Asl 2 ha avviato un importante progetto di aggiornamento e sostituzione dell'intero parco delle attrezzature informatiche in uso nei vari reparti e servizi, e che vengono quotidianamente utilizzate per erogare i servizi ai cittadini/pazienti. Il progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento ottenuto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha permesso l'acquisto di circa 2500 nuovi computer, per un investimento complessivo di circa 1.400.000 euro.

È la prima volta che Asl 2 realizza un intervento di tale portata per il rinnovo delle attrezzature informatiche dedicate agli operatori. L’intero processo sarà coordinato dalla Struttura Complessa Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica, diretta dal dott. Dario Padrone.

L’obiettivo di questo intervento, parte di una più ampia strategia di innovazione tecnologica e digitale, è quello di migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare le strutture e i modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, in particolare attraverso interventi legati all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale a supporto dei processi clinico-assistenziali. Questo investimento, quindi, avrà un impatto significativo non solo sul miglioramento delle condizioni di lavoro, ma produrrà anche benefici indiretti per la cittadinanza.

Uno dei principali vantaggi sarà il miglioramento delle prestazioni operative. I nuovi computer, dotati di processori avanzati e maggiore capacità di memoria, permetteranno un’esecuzione più rapida delle attività quotidiane e una maggiore fluidità nell’utilizzo delle applicazioni, rendendo il lavoro più efficiente. Anche in caso di guasto, i tempi di ripristino saranno decisamente più veloci, anche grazie a un nuovo modello organizzativo.

Inoltre, la sicurezza informatica verrà notevolmente potenziata. L’implementazione di sistemi più moderni e aggiornati garantirà una migliore tutela dei dati sensibili, aspetto cruciale per l'azienda. I nuovi PC, tutti configurati con lo stesso sistema operativo e con le versioni più aggiornate dei principali software di produttività, miglioreranno inoltre l'interoperabilità e offriranno le difese più avanzate contro le minacce digitali.

Infine, l’investimento porterà anche a un aumento dell’efficienza energetica. I nuovi dispositivi, certificati "green", sono stati progettati per ridurre il consumo di energia, contribuendo così all’impegno dell'azienda verso la sostenibilità ambientale e un futuro più responsabile.

“Questo fondamentale investimento, riferisce il Commissario straordinario dott. Michele Orlando, rappresenta un rilevante risultato di programmazione e svecchiamento delle attrezzature informatiche dei nostri servizi e reparti, con conseguente maggiore qualità e tempestività delle risposte e della presa in carico del paziente, garantendo una più efficace capacità di governance e programmazione nella gestione dei dati sanitari e delle informazioni, nel rispetto della loro sicurezza”.