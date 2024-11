Alassio: in arrivo il decennale di “Sulla Strada Giusta”, l'evento che educa le nuove generazioni a sicurezza, legalità e responsabilit

Da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, il Palazzetto dello Sport Ravizza di Alassio accoglierà la decima edizione di “Sulla Strada Giusta”, l’iniziativa rivolta agli studenti dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado ideata per promuovere temi di grande rilevanza come l’educazione stradale, la sicurezza e la legalità. Organizzata dalla Polizia Locale di Alassio con il patrocinio di Regione Liguria e in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, la manifestazione tratterà le varie tematiche tramite incontri, testimonianze e attività pratiche che si svolgeranno nelle mattinate da lunedì a venerdì.

L'importante traguardo del decennale viene celebrato con la partecipazione di ospiti d’eccezione, a partire dai volti noti di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e Vittorio Brumotti, campione di ciclismo e paladino della lotta alla droga, e dal campione di motocross savonese Vanni Oddera, promotore della mototerapia, appena riconosciuta dal Senato come terapia complementare. A loro si aggiungono altri protagonisti di grande spessore, quali Giulia Ghiglione, giovane campionessa alassina appena rientrata in Italia dopo aver vinto l'Argento in Polonia ai Campionati Europei di Judo, il trainer Angelo Cattaneo, e personaggi impegnati in progetti di sensibilizzazione e solidarietà, tra cui l’Associazione Supereroi per Voi, l’Associazione Lorenzo Guarnieri e i genitori di Fabrizio Catalano, che condivideranno toccanti testimonianze personali.

Il ricco programma dell’evento è costruito su misura per coinvolgere in ogni giornata gli studenti di ogni età, dai più piccoli della Scuola dell'Infanzia fino agli studenti delle superiori. Nel corso della manifestazione si alterneranno momenti ludico-didattici, come percorsi animati e attività con gli animali e con la Fem Spettacoli per i più piccoli, ad incontri di grande impatto per i ragazzi delle scuole superiori.

Tra le attività non mancheranno le sempre molto apprezzate simulazioni con le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, percorsi animati con la Polizia Locale, lezioni interattive sulla sicurezza stradale con la Polizia Stradale, indicazioni utili contro i rischi online a cura della Polizia Postale e interessanti testimonianze a cura del Nucleo Elicotteri dell'Arma dei Carabinieri, dell'Aeronautica Militare, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto.

Ancora, approfondimenti con esperti su temi cruciali come i rischi delle droghe, la violenza tra i giovani e i consigli utili inerenti le alluvioni e la Protezione Civile, con l'intervento del geologo Alessandro Scarpati e dell'assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio Franca Giannotta. Ogni giornata offrirà una grande varieta di esperienze: dal contatto diretto con le Forze dell’Ordine e i loro mezzi, a momenti di riflessione guidati da ospiti illustri. Particolarmente significativo sarà lo spettacolo teatrale “Identità di Carta” di Itineraria Teatro, con Fabrizio De Giovanni, dedicato al tema dell’immigrazione, in calendario nella giornata conclusiva di venerdì 29.

A moderare gli incontri sarà Marco Dottore.

“Sulla Strada Giusta” - dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – rappresenta un appuntamento di altissimo valore reso possibile grazie ad un contributo corale che si intensifica ogni anno di più, con l'obiettivo comune di formare cittadini responsabili e consapevoli. Un grazie sentito al comandante della Polizia Locale e dirigente del Comune di Alassio Francesco Parrella, agli ospiti che interverranno e a tutte le realtà e le persone che partecipano alla sua realizzazione”.