Il villaggio di Natale, il pattinaggio su ghiaccio, il Capodanno in piazza, il cimento, i libri ed i concerti: Loano in festa con i “Christmas Moments”

Anche quest'anno Loano è pronta a tuffarsi nell'atmosfera di Natale con i “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

“Anche per questo 2024 – dichiarano il sindaco Luca Lettieri e il vice sindaco delegato a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio – durante il periodo natalizio Loano è pronta ad offrire ai nostri concittadini ed ospiti tante occasioni di divertimento e spensieratezza. Grazie alla collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, siamo riusciti ad elaborare un calendario ricchissimo di appuntamenti. Da quelli più tradizionali caratteristici del periodo, come il 'Villaggio Magie di Natale', la pista di pattinaggio o il tradizionale cimento di nuoto, a quelli più coinvolgenti come il capodanno in piazza od i concerti. Senza dimenticare gli appuntamenti culturali, sportivi e solidali. Vogliamo ringraziare gli uffici e tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno collaborato per rendere ancora una volta speciale questo periodo dell'anno”.

Loano darà ufficialmente il via alle festività natalizie il 7 dicembre con l'accensione delle “Mille luci delle Feste”, le luminarie artistiche che per tutto il mese di dicembre 2024 ed i primi giorni di gennaio 2025 illumineranno e “riscalderanno” le vie e le piazze cittadine. Anche quest'anno le tradizionali luminarie saranno arricchite da un impianto di video-mapping: la facciata di Palazzo Doria sarà decorata con splendide immagini natalizie. L'accensione delle luminarie sarà una vera e propria festa. A partire dalle 16.30 esibizione del gruppo “U Gunbu de Loa-Verzi” e a seguire Grande Parata Oro “Preziosa” con show finale. Preziose figure su trampoli e in abiti dorati, illuminati di stelle, danzeranno in sfilata lungo le vie del centro accompagnati da un emozionante sottofondo musicale. A chiudere la parata due artisti che si esibiranno in performance di giocoleria luminosa a Led. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico verso la cerimonia di accensione dell'albero di Natale di piazza Italia e delle luminarie cittadine, in programma alle 17.30, a cui parteciperanno anche gli ospiti della residenza protetta Ramella di Loano.

Fulcro degli eventi natalizi di Loano sarà, come sempre, il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Illuminate da magiche decorazioni, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest'anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Il mercatino inaugurerà ufficialmente domenica 1 dicembre alle 15.30 e sarà aperto nei seguenti giorni: sabato 30 novembre dalle 15 alle 19 e domenica 1 dicembre dalle 10 alle 19; venerdì 6 e sabato 7 dicembre dalle 15 alle 19 e domenica 8 dicembre dalle 10 alle 19; sabato 14 dicembre dalle 15 alle 19 e domenica 15 dicembre dalle 10 alle 19; sabato 21 dicembre dalle 15 alle 19; domenica 22 dicembre dalle 10 alle 23; da lunedì 23 a sabato 28 dicembre dalle 15 alle 19 (il 25 e 26 dicembre apertura dalle 16 alle 19); domenica 29 dicembre dalle 10 alle 2 di notte; lunedì 30 dicembre dalle 15 alle 19; martedì 31 dicembre dalle 15 alle 2 di notte; mercoledì 1 gennaio 2025 dalle 16 alle 19; da giovedì 2 gennaio a sabato 4 gennaio 2025 dalle 15 alle 19; domenica 5 gennaio 2025 dalle 10 alle 19; lunedì 6 gennaio 2025 dalle 15 alle 19. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati (a partire dalle 16 salvo diverse indicazioni) da eventi musicali e di animazioni per i più piccini: il 30 novembre baby dance; il 6 dicembre spettacolo di magia con il Mago Alex; il 7 dicembre laboratorio archeologico con il Varatella Lab Grotte di Toirano; il 14 dicembre alle 10 battesimo della sella; il 15 dicembre alle 10 battesimo della sella e alle 16 animazione con caccia al tesoro; il 21 dicembre animazione per bambini con caccia al tesoro; il 22 dicembre baby dance; il 26 dicembre spettacolo di magia con il Mago Alex; il 27 dicembre alle 10 battesimo della sella; il 28 dicembre alle 10 battesimo della sella e alle 16 laboratorio archeologico con il Varatella Lab Grotte di Toirano; il 29 e 30 dicembre alle 10 spettacolo di falconeria e volo (a pagamento); il 2 gennaio 2025 spettacolo di magia con il Mago Alex; il 3 gennaio 2025 baby dance; il 4 gennaio 2025 alle 10 battesimo della sella e alle 16 laboratorio archeologico con il Varatella Lab Grotte di Toirano; il 5 gennaio 2025 alle 10 battesimo della sella. Per tutte le informazioni visitare il sito www.viviloano.it.

Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all'albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l'emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato e domenica dalle 10 alle 23.30.

Il 15 dicembre dalle 15 a Monte Carmelo presepe itinerante a cura del Gruppo Giovani Loano 2.0. Il 24 dicembre dalle 22.30 piazza Italia e piazza Palestro si animeranno del presepe vivente organizzato da Vecchia Loano in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista.

Il 28 dicembre torna il “Cimento invernale di nuoto”. Il tradizionale tuffo si terrà alle 10.30 presso i Bagni Medusa e, come sempre, vedrà la partecipazione di “professionisti del cimento” provenienti da tutta la Liguria e da tutto il nord Italia: gli impavidi tuffatori si metteranno alla prova affrontando il mare d'inverno per un bagno della durata di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti.

Il 31 dicembre Loano saluterà la fine del 2024 e l'inizio del 2025 con un veglione di Capodanno in piazza ricco di musica e divertimento. Alle 22.30 in piazza Italia dj-set di Marco Trabbia ed esibizione dei Mixoro. Daniel, cantante e showman travolgente, accompagnato da showgirls professioniste, proporrà un medley delle hit più famose della musica italiana degli anni ’70/’80/’90 e 2000, con arrangiamenti moderni e accattivanti che riescono a mantenere l’autenticità del sound italiano. La pista di pattinaggio e i mercatini resteranno aperti tutta la sera.

Il 1^ gennaio 2025 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno. Dalle 18 circa dal molo Doria vicino a Palazzo Kursaal creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno in cielo formando un magico gioco di luci colorate e una scoppiettante scenografia che creerà una avvolgente atmosfera. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.

Il 6 gennaio 2025 alle 15 bambini e genitori si ritroveranno in piazza Italia per la Festa della Befana. Il pomeriggio è a cura di Vecchia Loano e di Pro Loco Loano.

La musica sarà la grande protagonista del periodo natalizio. Il 15 dicembre presso la parrocchia di Santa Maria Immacolata concerto di musica sacra natalizia a cura dell'Associazione Coro Nova Tempora. Il 20 dicembre alle 21 a Palazzo Doria concerto dei solisti del Coro Polifonico Città di Loano dell'Associazione Musicale Loanese. Il 21 dicembre alle 21 nell'oratorio delle Cappe Bianche concerto di musica sacra e gospel a cura de “I vocalisti”. Il 22 dicembre alle 22 in Santa Maria Immacolata concerto di musica sacra a cura dell'Associazione Musicale Loanese. Il 28 dicembre alle 18 nell'oratorio delle Cappe Turchine concerto della Corale Alpina Montagne Verdi “Egidio Gazzano” di Calizzano. Sempre il 28 dicembre alle 21 a Palazzo Doria concerto natalizio del Simona Briozzo Christmas Quartet. Il 29 dicembre torna “Racconti d'inverno”, appuntamento musicale delle festività natalizie organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi con il contributo del Comune di Loano che mantiene elementi di continuità con il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana. Alle 17.30 piazza Italia si animerà con “Le danze occitane scendono al mare”. Si rinnoverà il gemellaggio con la cultura musicale delle valli cuneesi rappresentata da Sergio Berardo, poliedrico leader di Lou Dalfin, il gruppo che più di ogni altro in questi anni ha portato in giro per la penisola e l'Europa la musica occitana. La band si esibirà a suon di folk rock per quello che sarà un lungo e imperdibile pomeriggio da ballare. L’evento costituisce il preludio alla 21^ edizione del Premio Nazionale per la Musica Tradizionale Italiana organizzato in collaborazione con Compagnia dei Curiosi, che si svolge a luglio. Il 2 gennaio alle 21 in Santa Maria Immacolata concerto di canti natalizi della Corale San Francesco di Alassio. Il 3 gennaio alle 21 in sala consiliare concerto di gospel natalizio e non solo con la splendida voce di Sherrita Duran (accompagnata dal piano). Sherrita interpreterà canzoni di gospel tradizionale, pop e natalizio in grado di toccare il cuore, per un'esperienza musicale da non perdere. Sempre il 3 gennaio alle 18 nell'oratorio delle Cappe Turchine concerto di organo del maestro Luca Ferrari. Il 4 gennaio alle 17.45 in piazza Italia lo spettacolo “Magic Music Show Christmas Edition” con Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie. La simpatia e il talento del prestigiatore della TV Mago Gentile incontrano la straordinaria voce di Nicole Magolie tra trucchi sorprendenti, i più bei brani della tradizione natalizia e tanto coinvolgimento. Domenica 5 gennaio alle 21 in biblioteca si terrà la selezione territoriale “Premio Folkest - Alberto Cesa 2025”, che rinnova anche per quest’anno la collaborazione con il festival friulano Folkest. Attraverso le selezioni territoriali saranno scelti gli artisti che riceveranno in premio il diritto di esibirsi durante le serate finali di Folkest 2025, lo storico festival che si svolge in Friuli durante il mese di luglio. Il 5 gennaio alle 21 a Monte Carmelo concerto di musica sacra a cura dell'Associazione Musicale Loanese. Il 23 e il 27 dicembre dalle 16.30 concerto itinerante per le vie del centro con la marching-band dell'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata.

Dicembre e le feste sono da sempre il tempo dei libri e perciò sono diversi gli appuntamenti letterari in programma nell'ambito della tradizionale rassegna “Libri sotto l'albero”. Il 13 dicembre alle 21 a Palazzo Doria lo psicopedagogista Stefano Rossi terrà una conferenza dal titolo “Lezioni d'amore per un figlio. Accompagnare i ragazzi nei labirinti dell'adolescenza”. Il 15 gennaio alle 16.30 presso la biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal Emanuela Ersilia Abbadessa presenta il libro “La suggeritrice”, evento a cura della Libreria Centofiori. Il 22 dicembre alle 17 in sala consiliare presentazione del libro “E voleremo sopra la paura” di Valentina Mastroianni a cura del Mondadori Bookstore.

Il 7 dicembre dalle 9 alle 13 nella sala consiliare di Palazzo Doria conferenza di presentazione della mostra fotografica dedicata alla figura di Felice Cascione allestita nella Sala del Mosaico fino al 15 dicembre. La mostra, a cura di Anpi Loano, contiene documenti e reperti riguardanti la figura del partigiano “U Megu” e la Resistenza nella Prima Zona Liguria e nell'albenganese.

I ragazzi avranno l'occasione di socializzare e divertirsi grazie alle iniziative organizzate da Yepp Loano per il progetto “Giovani in biblioteca”. Il 13 dicembre dalle 20.30 a Palazzo Kursaal serata dedicata alla musica con Yepp Karaoke. Il 20 dicembre alle 21 i ragazzi saranno protagonisti del talk “Storia e storie di musica” e intervisteranno Damir Ivic. Il 27 dicembre alle 20.30 serata dedicata al cinema con Yepo Movie e la proiezione del film “Assassinio sull'Orient Express”. Il 3 gennaio 2025 appuntamento dedicato al gioco con Yepp Games e i “13 indizi”.

Oltre al “Villaggio Magie di Natale”, saranno molte le occasioni per fare una passeggiata tra le bancarelle dei mercatini. Come ogni seconda domenica del mese, domenica 8 dicembre dalle 9 alle 19 sotto ai portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso” torna il Mercatino di Antichità e Collezionismo, la manifestazione dedicata all'antiquariato e agli oggetti da collezione organizzata dall'Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free. Decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato. Il 7 e l'8 dicembre 9 alle 17 in piazza Massena torna “Mestieri in piazza Christmas Edition”, la versione natalizia del mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall'associazione Artigianalmente. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Dall'1 al 23 dicembre le attività dei “caruggetti orbi” daranno vita a “L'Avvento nei caruggetti orbi”. Ogni giorno fino alla vigilia di Natale i commercianti dei “vicoli” loanesi lanceranno (tramite social network) una piccola sfida pubblica e doneranno un regalo a chi, per primo, la raccoglierà e vincerà. Il 14 e il 28 dicembre dalle 17.30 torna la “Tombola kitsch” direttamente nei vicoli, con ospite d'onore il Grinch. Il 4 gennaio 2025, invece, si terrà la premiazione dei più bei disegni realizzati dai bimbi e imbucati nella “cassetta della posta” e la premiazione della “Lotteria scorretta” dello stesso Grinch. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “L'Avvento dei caruggetti orbi”.

Natale è il periodo perfetto per andare alla scoperta del territorio e dei suoi tesori. Giovedì 5, 12, 19 dicembre tornano gli appuntamenti di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai che si propone di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio. Durante le festività natalizie sarà aperto anche il Museo del Mare, gestito dall'Associazione Lodanum. Il polo museale di Palazzo Kursaal sarà aperto venerdì 29 e sabato 30 novembre dalle 15 alle 18; domenica 1 dicembre dalle 9.30 alle 12; venerdì 6 e sabato 7 dicembre dalle 15 alle 18; domenica 8 dicembre dalle 9.30 alle 12; venerdì 13 e sabato 14 dicembre dalle 15 alle 18; domenica 15 dicembre dalle 9.30 alle 12; venerdì 20 e sabato 21 dicembre dalle 15 alle 18; domenica 22 dicembre dalle 9.30 alle 12; dal 26 al 31 dicembre dalle 15 alle 12; dal 2 al 6 gennaio 2025 dalle 15 alle 18.

L'8 dicembre sul Molo Francheville e lungo la passeggiata a mare si terrà la “Corsa dei Babbi Natale” promossa da Centro Culturale Polivalente e Fipe/Confcommercio in collaborazione con Runners For Autism e Asd Maremontana. Partenza e arrivo in piazza Italia. Nella stessa giornata processione dell'Immacolata con la partecipazione della Banda Musicale Santa Maria Immacolata.

Non mancheranno gli appuntamenti con lo sport. Il 7 dicembre al PalaGarassini si terrà l'edizione 2024 dell'International Fight Show, prestigioso galà di sport da combattimento organizzato dall'Asd Team Perlungher. Dal 2 al 5 gennaio 2025 al PalaGarassini si terrà la 10^ edizione di “Loano in danza - Magic Winter 2025” organizzata dall'Asd Promozione Danza Liguria. Il 7 e 8 dicembre nuovo appuntamento con il Campionato Invernale di Marina di Loano. Il 21 dicembre dalle 14 al PalaGuzzetti c'è la “Gymnica Christmas Night” a cura di Gymnica Loano.

Dal 6 all'8 dicembre saranno in distribuzione a Loano le “Stelle di Natale” che aiutano la ricerca di Ail, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.

Il 15 dicembre alle 16 in Marina di Loano c'è la Festa degli Auguri di Natale e di festeggiamento dei 20 anni di volontariato della Pro Loco di Loano.

Con l'arrivo delle festività natalizie presso le chiese e gli oratori di Loano sono stati allestiti numerosi presepi tradizionali. Ogni ricostruzione della rappresentazione della Natività è ambientata in uno scenografico paesaggio. Accanto ai protagonisti canonici del presepio ci sono figure di personaggi popolari e scene di vita quotidiana. Talvolta sono presenti scene meccaniche. Visitando le ricostruzioni della Natività allestite nelle parrocchie, nelle cappelle e negli oratori della città sarà possibile tracciare un vero e proprio itinerario alla scoperta delle ricchezze architettonico-religiose di Loano. Presepi tradizionali sono stati allestiti presso l'oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario o “dei Turchini” in piazza Italia (dall'8 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025); nella parrocchia di San Pio X in via Bergamo (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); nella parrocchia di Santa Maria Immacolata di via dei Gazzi (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); nell'oratorio di San Giovanni Battista o “dei Bianchi” in via Boragine (dall'8 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025); nella parrocchia di San Giovanni Battista (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); presso il convento di Monte Carmelo in via Costino di Monte Carmelo (aperto tutto l'anno).