25 novembre, al via “Io no”, la campagna social di Regione Liguria per la Giornata contro la violenza sulle donne

Per ricordare il 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Regione Liguria ha promosso sui suoi profili social ‘Io no’, la campagna di sensibilizzazione che chiama gli uomini a testimoniare il proprio fermo “no” contro la violenza di genere “mettendoci la faccia” in prima persona.

L’invito, rivolto non solo ai volti noti del mondo delle istituzioni, della cultura e dello sport, ma anche a tutti gli utenti, è quello di condividere sulle pagine social personali una propria foto con l’hashtag #iono, il claim della campagna, e di taggare @RegioneLiguria. Le foto saranno via via ricondivise sulle ‘stories’ dei profili istituzionali Facebook e Instagram dell’ente. Le immagini raccolte verranno poi unite in un collage fotografico, in modo da fornire una testimonianza collettiva di uomini che dicono ‘no’ alla violenza di genere.



Tra i primi ad aderire alla campagna social, oltre al presidente della Regione Liguria Marco Bucci, sono stati personaggi come Tullio Solenghi, Alberto Razzetti, Matteo Aicardi e molti altri.



Inoltre domani, domenica 24 novembre, il video promozionale di #iono sarà proiettato sugli schermi degli stadi Picco della Spezia, Marassi di Genova e al Comunale di Chiavari durante le partite di calcio.