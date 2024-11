Influenza arrivano i primi casi di Australiana; i più colpiti i bambini sotto ai 5 anni

I primi casi australiana si sono registrati già all'inizio di novembre ma una maggior diffusione è attesa nei prossimi giorni.

E' l’influenza di stagione causata dal virus H3N2, una forma abbastanza aggressiva, ei primi casi sono stati registrati in Lombardia, Piemonte, Lazio e Liguria; ad essere colpiti in particolare i bambini sotto ai 5 anni.

A livello nazionale, in un mese l'influenza ha già costretto a letto quasi un milione e mezzo di italiani, con oltre 373mila i casi di sindrome simil influenzale registrata in Italia nell'ultima settimana, come segnala il primo bollettino epidemiologico pubblicato online dall'Istituto superiore di sanità (Iss).

L'incidenza delle sindromi simil-influenzali (è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,1 casi per mille assistiti (6,5 nella settimana precedente) e minore di quello osservato nella scorsa stagione (8,2 nella settimana 2023-4). Più colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un'incidenza pari a 15,9 casi per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente).

I sintomi sono spesso simili, ma di diversa intensità e possono andare dal mal di gola alla tosse, dal naso che cola alla febbre, ma possono esserci anche manifestazioni gastrointestinali ai dolori articolari.

È consigliato il riposo, una buona idratazione e farmaci per il controllo dei sintomi come antipiretici per la febbre, la cefalea e i dolori osteo-muscolari. Nei bambini a rischio di sviluppare forme complicate di influenza si utilizza anche una terapia antivirale con farmaci antivirali specifici, che deve essere iniziata precocemente (entro 24-48 ore dalla comparsa dei sintomi).

Trattandosi di infezioni virali, la terapia antibiotica non solo è inutile, ma spesso dannosa quando non prescritta dal medico