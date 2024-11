Gruppo Pd in Regione, Katia Piccardo nominata vice capogruppo

"Ringrazio i colleghi per la preziosa fiducia che mi è stata data e che mi consegna un ruolo importante e saliente nella dialettica politica. Siamo chiamati a un lavoro di opposizione che dovrà essere responsabile, attento e puntuale".

Cosi commenta la vice capogruppo Pd in Regione Katia Piccardo che aggiunge: "Porteremo avanti con ancora più forza le nostre battaglie per restituire dignità e centralità alla sanità pubblica; per garantire un lavoro sicuro, stabile e dignitoso; per le pari opportunità; per l'integrazione sociosanitaria; per i giovani sempre più spesso costretti a lasciare la Liguria; per uno sviluppo sostenibile; per la lotta al dissesto idrogeologico; per infrastrutture e trasporti efficienti. Vigileremo costantemente sull'operato della Giunta e della maggioranza".

"Anche in questo mio nuovo ruolo porterò la mia esperienza di questi vent'anni di militanza nella ‘famiglia democratica’ e di amministrazione sul territorio. È davvero un privilegio e un onore rappresentare la comunità del Partito Democratico in Consiglio Regionale, affiancando ed integrando il lavoro del nostro capogruppo e collega Armando Sanna", conclude la Piccardo.

"Congratulazioni e buon lavoro a Katia Piccardo, una persona che saprà rappresentare al meglio i territori e le loro esigenze, vista anche la lunga esperienza amministrativa come sindaca di Rossiglione. Contenti di aver affidato questo ruolo a una donna, che fra l’altro con le sue oltre 7mila preferenze è stata la donna più votata in consiglio regionale. Il suo ruolo darà forza e voce anche alla componente femminile del gruppo e saprà dare un contributo importante per la costruzione di una opposizione al governo di Bucci e costruire una proposta alternativa”, aggiunge il capogruppo del Pd Armando Sanna.